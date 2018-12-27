لأول مرة.. نجل كريم عفيفي يظهر معه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي





وظهر كريم، وهو يرتدي زي بابا نويل، ويحمل ابنه معلقا على الصورة قائلا: " "رأس السنة دايماً أحلى لو وسط عيلتك.. أول مرة "آسر"يظهر معايا في صورة وعشان هو بيحب بابا نويل قررنا نلبسه سوا ونقولكم كل سنة وأنتم طيبين سنة حلوة على كل الناس".





نشر الفنان الشاب كريم عفيفي، أحد أبطال فريق مسرح مصر، صورة له وهو يرتدي زي بابا نويل برفقة نجله الذي يظهر معه لأول مرة عبر حسابته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.