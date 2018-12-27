عاجل.. البورصة تربح 14.5 مليار جنيه بمنتصف جلسة الخميس





قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير خلال منتصف جلسة اليوم ، الخميس ، تحت دعم كبير من مشتريات المصريين وذلك علي الرغم من الترقب لما سيسفر عنه اجتماع المركزي اليوم حول سعر الفائدة.





ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بختام جلسة اليوم، نحو14.5 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 741.5 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند727مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 13,015.91 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 674.16 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39% محققا مستوى 1,688.55 نقطة.





سجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم الأربعاء ، نحو 241.6 مليون ، من خلال تداول 43.2 مليون سهم، بتنفيذ 7.3مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 128شركة مقيدة، ارتفع منها 77سهمًا، وتراجعت أسعار 7 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 44 سهمًا أخرى.





وعن اتجاهات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بنحو 18.5مليون جنيه، بنسبة استحواذ 82.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات البيع، مسجلًا 13مليون جنيه، و 5.4 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 11.4%، 6% من التداولات.





وأستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 13023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 13127 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 673 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1687 نقطة.











