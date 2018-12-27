انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ عام ونصف بسبب وفرة المعروض

أفادت وكالة رويترز، أنّ أسعار النفط انخفضت بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس بعد أن انتعشت بنسبة 8 بالمئة في الجلسة السابقة، حيث أدت المخاوف من وفرة المعروض من الخام والمخاوف من تعثر الاقتصاد العالمي إلى الضغط على الأسعار حتى مع زيادة عروض البورصة للدعم.





ونزل خام برنت 70 سنتا أو 1.3 في المئة الى 53.77 دولار للبرميل صباح اليوم، وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 50 سنتًا إلى 45.72 دولارًا.

ووصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في أوائل شهر أكتوبر، لكنها تراجعت بنسبة 40% منذ ذلك الحين وهي تقترب الآن من أدنى مستوياتها منذ 18 شهرًا.

ووفقاً لرويترز، يتجه خام برنت نحو الخسائر بنسبة 30 في المائة هذا العام في حين انخفض عقد الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة تقريباً.

وقبل ثلاثة أشهر، بدا الأمر وكأن سوق النفط العالمية ستزداد قوتها خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ، حيث أن العقوبات الأمريكية قد أزالت كميات كبيرة من الخام الإيراني.

لكن مصدري النفط الآخرين قاموا بأكثر من التعويض عن أي نقص، وملء المخزون العالمي وانخفاض الأسعار.

وأضافت أن اجتماع عاملى وفرة الوقود مع شعور المستثمرين المتعثر في فئات الأصول الأخرى، مما أدى إلى هبوط سوق النفط.

وانتعشت الأسهم العالمية يوم الأربعاء بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم ثقة المستثمرين وتقرير عن الإنفاق القوي على العطلات في الولايات المتحدة.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في وقت سابق من هذا الشهر مع منتجين آخرين بما في ذلك روسيا ووافقت على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا أي ما يعادل أكثر من واحد في المئة من الاستهلاك العالمي.

إلا أن هذه التخفيضات لن تدخل حيز التنفيذ إلا في الشهر المقبل، كما أن إنتاج النفط كان عند مستويات قياسية في الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية أو بالقرب منها، حيث تضخ الولايات المتحدة 11.6 مليون برميل من النفط الخام، أكثر من كل من المملكة العربية السعودية وروسيا.