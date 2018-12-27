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وزارة المالية: انتهاء مهلة استفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:11 م
وزارة المالية: انتهاء مهلة استفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة
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أكدت وزارة المالية فى بيان لها إن اليوم "الخميس" 27 ديسمبر 2018 هو اليوم الاخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الاعفاء بنسبة 70% من مقابل التاخير عند سداد اصل الضريبة وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، على ان تبدأ غدا "الجمعة" 28 ديسمبر 2018 المرحلة الثالثة  والأخيرة من الاعفاء بنسبة 50% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2018.

واشار البيان انه نظرا لاقبال الممولين على كافة المأموريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من المرحلة الثانية بنسبة 70% فقد اصدرت مصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين تعليمات تنفيذية الى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء لاستقبال ممولى الضرائب ولن يتم اغلاق ابواب المأموريات حتى الانتهاء من اخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.

وطالب البيان جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها اليوم " الخميس".

وأشار البيان إلى أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في المرحلة الأولى كانت بنسبة 90% وحققت فوائد أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

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