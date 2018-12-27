بالمستندات.. محمد رمضان يقصف جبهة بشرى

احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر 4 أغانى له قائمة الأغانى المصرية الأكثر مشاهدة على يوتيوب فى 2018.





وكتب رمضان، عبر حسابه الخاص بموقع "انستجرام": "الحمد لله عندى 4 أغانى فى توب الأغانى المصرية الأكثر مشاهدة على يوتيوب فى 2018 الفضل لربنا ثم لجمهورى الغالى ثقة فى الله نجاح".





واعتبر جمهور "رمضان" أن ذلك ردا قاسيا على بشرى، التي هاجمته في كبرا" وتدعوه فيه لعدم التباهي والتفاخر بأمواله.



يذكر أنّبشرى تواجه اتهامات بالعنصرية بحق محمد رمضان بعدما استعانت بموديل أسود البشرة ليجسد شخصية رمضان، كما تصدر ترند موقع تويتر في مصر هاشتاج يحمل اسم محمد رمضان للرد على كليب "كوبرا".



وأكدت التعليقات أن هناك حرباً خفية بين الفنانة بشرى ورمضان بعد أن أدلى الأخير بتصريحات لاذعة ومهاجمة لمهرجان الجونة الذي تشارك بشرى في تأسيسه واتهام رمضان مهرجان الجونة بالتحرر في الأزياء والسماح بشرب الخمور وهو ما لا يليق به كمجنّد في الجيش المصري.



يذكر أن كليب "كوبرا" كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف، وإخراج وليد عطية، وإنتاج شركة "جيميني ميديا".