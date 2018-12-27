حجز طعن 319 متهما على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية للحكم لجلسة 10 يناير
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:08 م
طارق حافظ
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حجزت محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن متهمين قضية اعتناق أفكار تكفيرية على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية لـ10 يناير للحكم
وكانت قد قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، بإدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم علي سالمان علي سالم الدرز قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.
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