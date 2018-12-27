ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حجز طعن 319 متهما على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية للحكم لجلسة 10 يناير

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:08 م
حجز طعن 319 متهما على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية للحكم لجلسة 10 يناير
محكمة النقض - أرشيفية
طباعة
Advertisements
طارق حافظ
 
Advertisements
حجزت محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن متهمين قضية اعتناق أفكار تكفيرية على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية لـ10 يناير للحكم

وكانت قد قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، بإدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم علي سالمان علي سالم الدرز قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.

Advertisements
المزيد عن: حوادث الفجر حجز طعن الكيانات الإرهابية أخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء