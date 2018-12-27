مقتل 7 وإصابة العشرات إثر هجوم على مقر للجيش الليبي
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:08 م
هديل هاشم
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ذكر موقع "ليبيا هيرالد" الليبي، أن 7 أشخاص قتلوا و43 جرحوا في هجوم للمعارضة التشادية على مقر للجيش الليبي.
وقال مصدر عسكري، إن "قوات من المعارضة التشادية هاجمت بشكل مباغت مقر اللواء العاشر التابع للقوات المسلحة الليبية بمنطقة تراغن صباح اليوم الخميس".
وأشار إلى أن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 7 أشخاص و43 جريحا سقطوا من اللواء".
وقال مصدر عسكري، إن "قوات من المعارضة التشادية هاجمت بشكل مباغت مقر اللواء العاشر التابع للقوات المسلحة الليبية بمنطقة تراغن صباح اليوم الخميس".
وأشار إلى أن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 7 أشخاص و43 جريحا سقطوا من اللواء".
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