عاجل.. براءة محمد صلاح من تهمة التحايل على حكم نيوكاسل
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:00 م
الفجر الرياضي
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أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرارها بشأن الاتهام الموجه لمحمد صلاح في تهمة التمثيل والتحايل على الحكام.
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقريرها، برائه محمد صلاح من الاتهام الموجه له بالتمثيل على حكم لقاء نيوكاسل للحصول على ركلة جزاء.
واشارت الصحيفة، إلى أن اللجنة قامت بالاطلاع على تقرير الحكم ومشاهدة اللقطة قبل اتخاذ القرار، ثم أصدرت قرارها بعدم توقيع أي عقوبة على محمد صلاح لعدم كفاية الأدلة.
ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح بشكل طبيعي في مباريات الفريق القادمة أمام أرسنال ومانشستر سيتي بعد سقوط الاتهامات.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح كان مهدد بالغياب عن مباراة ليفربول أمام أرسنال ومانشستر سيتي في حالة ثبوت حالة التمثيل في ركلة جزاء نيوكاسل.
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