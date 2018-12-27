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شوربة البطاطس بالذرة.. طريقة العمل

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:03 م
شوربة البطاطس بالذرة.. طريقة العمل
شوربة البطاطس بالذرة
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المقادير
- الذرة : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة) 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة 
- البطاطس : 2 كوب (مسلوقة ومهروسة) 
- حليب : كوب ونصف 

طريقة التحضير
1. سخني الزبدة في قدر على النار وأضيفي البصل وقلبي لمدة 6 دقائق.

2. أضيفي البطاطس والحليب وقلبي حتى يغلي الحليب ويصبح المزيج سميكاً.

3. أضيفي الذرة واتركي المزيج لمدة 5 دقائق على نار منخفضة.

4. تبلي بالملح والفلفل وقدميها ساخنة.
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