شوربة البطاطس بالذرة.. طريقة العمل
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:03 م
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المقادير
- الذرة : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- البطاطس : 2 كوب (مسلوقة ومهروسة)
- حليب : كوب ونصف
طريقة التحضير
1. سخني الزبدة في قدر على النار وأضيفي البصل وقلبي لمدة 6 دقائق.
2. أضيفي البطاطس والحليب وقلبي حتى يغلي الحليب ويصبح المزيج سميكاً.
3. أضيفي الذرة واتركي المزيج لمدة 5 دقائق على نار منخفضة.
4. تبلي بالملح والفلفل وقدميها ساخنة.
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