أمير عيد يهاجم بشرى بسبب "كوبرا".. وهذا ردها عليه
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:57 ص
الفجر الفني
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علق المطرب الشاب أمير عيد نجم فريق كايروكى، على كليب الفنانة بشرى "كوبرا" الذى تنتقد فيه محمد رمضان بسبب أغانيه الأخيرة ووصف نفسه بأنه "نمبر وان".
وقال "أمير" عيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "مكنتش اتخيل ان في حاجه أسوأ من أغنية نامبر وان لحد ما سمعت اغنية بشري".
وقال "أمير" عيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "مكنتش اتخيل ان في حاجه أسوأ من أغنية نامبر وان لحد ما سمعت اغنية بشري".
لترد عليه بشرى: "رأيك على الراس يا فنان بس لامؤاخذة انت كمان صوتك مش عندليب لكن بحب كلماتك وأغانيك بسمعها اصلى لابسة استك وسط ناس بلاستيك.. وكل واحد حر فى رأيه ما احنا ديمقراطيين ولا ايه؟؟فى الاغانى و بس؟!" .
ثم رد أمير قائلا : "الديمقراطية حلوة والانترنت أدت للناس فرصة للتعبير طالما في حدود الادب. ارجو متاخديش الموضوع بشكل شخصي ده مجرد رأي في الأغنيتين مش في شخصكم ولكي كل الاحترام كإنسانة، معروف إن صوتي وحش واكيد انا مش عندليب ولا حتى غراب انا نسر فارد جناحه في السما وبيتفرج عليكم من فوق تنفع اغنية".
وتنهي بشرى الحوار بتعليقها: "تنفع جدا... ليه لا؟ الخلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية...كل سنة وانت طيب".
ثم رد أمير قائلا : "الديمقراطية حلوة والانترنت أدت للناس فرصة للتعبير طالما في حدود الادب. ارجو متاخديش الموضوع بشكل شخصي ده مجرد رأي في الأغنيتين مش في شخصكم ولكي كل الاحترام كإنسانة، معروف إن صوتي وحش واكيد انا مش عندليب ولا حتى غراب انا نسر فارد جناحه في السما وبيتفرج عليكم من فوق تنفع اغنية".
وتنهي بشرى الحوار بتعليقها: "تنفع جدا... ليه لا؟ الخلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية...كل سنة وانت طيب".
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