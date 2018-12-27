رفع 120 حالة إشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط بائعين متجولين، 9 خيالة وجمالة، وتنفيذ 22 حكم قضائي، كما تم رفع 120 حالة إشغالات طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.



