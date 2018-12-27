رفع 120 حالة إشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:04 م
إيمان عبد العاطي
Advertisements
Advertisements
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.
وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط بائعين متجولين، 9 خيالة وجمالة، وتنفيذ 22 حكم قضائي، كما تم رفع 120 حالة إشغالات طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط بائعين متجولين، 9 خيالة وجمالة، وتنفيذ 22 حكم قضائي، كما تم رفع 120 حالة إشغالات طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.
Advertisements
- رفع 757 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم
- أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم
- ضبط 6 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم
- ضبط 10 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم
- إزالة 185 حالة إشغال طريق وضبط 5 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالجيزة
- ضبط 7 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم
- ضبط 10 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم
- ضبط 7 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم
- رفع 1192 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم
- ضبط 6 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم