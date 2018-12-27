تعرفي على مظاهر نمو الطفل في الشهر الخامس

للأمهات إليكم مظاهر نمو الطفل في الشهر الخامس، فمن أبرز الأشياء التي يفعلها الطفل بعد 5 شهور من ولادته تتمثل في التالي:-





الحركة: عندما يكون الطفل ملقى على بطنه يرفع رأسه وصدره ويحافظ على وضعه عالياً، وعندما يكون راقداً على ظهره يرفع رأسه وأكتافه.





- إذا وضع على ظهره يجذب قدميه نحو فمه ويمص أصابع القدم ويعبث بها، وإذا وضع على بطنه فإنه يحمل وزن جسمه بذراعيه، وهو راقد على بطنه تكون يداه ورجلاه ممدودة، ويحاول أن يضغط بيديه على المرتبة.





- وعند جذب الطفل إلى أعلى من يديه ينهض بجسمه بسهولة إلى الوضع واقفاً، ثم يحرك جسمه إلى أعلى أو أسفل في هذا الوضع.





الجلوس: يجلس بالمساندة لمدة طويلة؛ حوالي ثلاثين دقيقة، وظهره يكون مستقيماً، يحاول القبض على الأشياء وهو في الوضع الجالس.





حركة اليدين: يقبض على الأشياء بين السبابة والإبهام بجانبهما وليس من طرفهما، كما يستطيع أن يحرك الشخشيخة ويلعب بها بيده، كما يحاول أن يمسك زجاجة اللبن بيد واحدة أو بالاثنتين معاً.





- يصل إلى الأشياء ويمسكها، ويصل إلى الهدف الصحيح، ويأخذ كل شيء إلى فمه، كما ينقل الأشياء من يد إلى أخرى، ويعتبر هذه الحركة إنجازاً هاما من المهارات، ويتجه إلى الأشياء بكلتا يديه.





الأصوات والكلام والسمع: يستطيع الطفل في الشهر الخامس أن يطلق بعض الحروف الصوامت مثل: د، ب، م، كما أنه يصدر نغمات تلقائية كأنه يخاطب نفسه أو لعبه.





- يحاول الثرثرة ليحصل على الاهتمام، ويتابع ويدرك بدقة أصوات الناس، ويدير رأسه وينظر إلى المتكلم، ويتعرف على اسمه إذا ناداه أحد به.





التطور العقلي والإدراك الذهني والتفاعل مع الأشخاص والأشياء: يرى الأشياء ويمسك بها عن طريق التوافق بين يديه وعينيه، ويصل إلى الأشياء بيديه الاثنتين.





- يريد أن يلمس الأشياء ويمسك بها ويقبلها ويهزها ويضعها في فمه، وبمجرد رؤية جزء من الشيء يتوقع رؤية الشيء كله، كما أنه يبحث بنظره عن الأشياء التي تتحرك بسرعة.





- يميل إلى الأمام في محاولة متابعة شيء سقط على الأرض، ويتعرف على الأشياء المألوفة، ويتذكر أفعالاً سابقة قام بها، يستطيع أن يكون صورة لوجه الإنسان، وأن يخزنها في ذهنه؛ أي يتذكرها.





- يستطيع أن يظهر الخوف والغضب والاشمئزاز، يهتم برؤية نفسه ويضحك لصورته في المرآة، ويكون قادراً على تمييز صورته عن صورة أمه في المرآة، ويمكنه أن يميز الشخص المألوف وغير المألوف أيضاً.



