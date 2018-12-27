شاهد.. استمرار الاحتجاجات العمالية في إيران

رغم القمع والكبت في إيران، و رغم اعتقال المتظاهرين وتعذيبهم، لم تتراجع الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية في المدن الإيرانية المختلفة، وعاد عمال وأسر عمال في صناعة الصلب معتقلين بمدينة الأحواز للتجمع أمام مبنى المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

وحسب موقع "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، طالبت عائلات العمال المعتقلين في تجمعهم الاحتجاجي لليوم الثالث بإطلاق سراحهم، ورفعت لافتات كتب عليها: "ليطلق سراح العامل المعتقل" و"ليس السجن مكاناً للعامل بل السجن مكان للسارق ومكان العامل في المعمل".

ويذكر أن عائلات العمال المعتقلين، أقامت أمس الأول الثلاثاء، تجمعاً أمام مبنى محافظة خوزستان في الأحواز احتجاجاً على اعتقال العمال وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

وجاء اعتقال العمال بعد الاحتجاجات العمالية في مجمع الفولاذ بالأحواز التي تواصلت 38 يوماً.

وبدأت حملة الاعتقال في منتصف ليلة 17 ديسمبر، واعتقل 42 عاملاً من عمال الفولاذ، وأفرج عن بعضهم في الأيام الماضية، في حين يقبع عدد منهم في سجن شيبان ومعتقلات أخرى.