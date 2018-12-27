تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "فتنة الشيعة" لـ9 يناير
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:57 ص
مروة هيكل
Advertisements
Advertisements
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة"، لجلسة 9 يناير للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
Advertisements
- تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"فتنة الشيعة" لـ2 مايو
- تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"فتنة الشيعة" لـ 4 يونيو
- تأجيل محاكمة 3 متهمين في "أحداث شغب المعادي" لـ 3 يونيو
- بدء إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "فتنة الشيعة"
- دفاع متهمي"فتنة الشيعة" يلتمس البراءة لانقطاع صلتهم بالواقعة
- عاجل.. حجز إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "فتنة الشيعة" لـ 5 سبتمبر للحكم
- غدا.. النطق بالحكم على 5 متهمين بـ"فتنة الشيعة"
- عاجل.. السجن لمدة 14 عاما لـ4 متهمين في قضية "فتنة الشيعة"