تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في "فتنة الشيعة" لـ9 يناير

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أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة"، لجلسة 9 يناير للمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.