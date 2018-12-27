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لحظات عليك الاحتفال بها يوم زفافك

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:54 ص
لحظات عليك الاحتفال بها يوم زفافك
حفل الزفاف
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التخطيط لـ حفل الزفاف يستغرق وقتاً طويلاً من حياة الزوجين المستقبلين، ففي الوقت الذي تختارين فيه قائمة الطعام وتملئين أكياس الهدايا وتدفعين الفواتير، احرصي على التوقف والاحتفال بهذه اللحظات الثلاث.

1.العثور على فستان الزفاف
العثور على فستان الزفاف الذي تحلمين به هو سبب للـ احتفال. وتقول فيشر: "في أغلب الأحيان تفكّر العرائس بهذه اللحظة حتى قبل أن يخطبن". وارتداء هذا الثوب هو ما يجعل العروس تشعر حقاً أنها عروس. يمكنك الاحتفال بهذه اللحظة المميزة عن طريق الذهاب لتناول إفطار متأخر مع النساء اللواتي ساعدنك في العثور عليه، ووقفن معك وأنت تجرّبين عشرات الفساتين؛ فهذا يعطيك الفرصة للاستمتاع بشعورك بالحماس وشكر الأشخاص الذين ساعدوك على ذلك.

2.حجز رحلة شهر العسل
يشعر الكثير من العرسان بالحماس لفكرة الهروب إلى الريفييرا الإيطالية أو الطيران فوق بركان هاواي النشط أكثر من حماسهما بشأن الرقص في حفل الزفاف؛ ولهذا سبب وجيه، فهي أول مغامرة يخوضانها كـ زوج وزوجة. فكّري في الاحتفال بهذا الإنجاز بتناول وجبة خفيفة أو كوكتيل مع الأصدقاء.

3.اختيار أول أغنية لكما للرقص عليها
حقيقة: أول أغنية ترقصان عليها ستظلّ دائماً أغنية خاصة بكما. وكلما سمعتماها بعد ذلك، فلا شكّ في أنك ستبتسمين. احتفلي بهذا الإنجاز الموسيقي بالرقص مع شريكك على أرض المطبخ، فليس هناك شيء أكثر رومانسية من الرقص في المنزل مع الشخص الذي تحبين، كما أنه تمرين جيد لكما للتحضر لحفل الزفاف.
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