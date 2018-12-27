السعودية تدعو مواطنيها في موسكو لسرعة مغادرة البلاد





دعت سفارة المملكة في روسیا، مساء أمس، المواطنین السعوديین الذين دخلوا الأراضي الروسیة بـ"تأشیرة المشجع" وما زالوا متواجدين داخل روسیا الاتحادية، للمغادرة تجنبًا لتعرضهم لعقوبات وفق القوانين الروسية.





وأكَّدت السفارة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه يتوجب على مواطني المملكة مغادرة الأراضي الروسیة قبل نھاية يوم 31 ديسمبر الجاري؛ حتى يتجنبوا الوقوع تحت طائلة القوانين الروسية، التي تفرض عقوبات إدارية ومالیة على المخالفین.



