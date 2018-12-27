ميسي يرد على عودة نيمار إلى برشلونة بتصريح ناري
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:53 ص
الفجر الرياضي
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أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني رأيه في إحتمالية عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البارسا مرة أخرى.
وقد رحل نيمار عن صفوف برشلونة في صيف عام 2017 ، لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.
وعلق ميسي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على إحتمالية عودة نيمار ، حيث قال: أرى عودة نيمار معقدة للغاية، كلنا نحبه أن يعود لما يعنيه لنا، كلاعب، ولغرفة الملابس، نحن اصدقاء، عشنا مع بعض ايام لطيفة جدا، نقضي الكثير من الوقت معا.
وأضاف: مع ذلك أرى صعوبة في عودته إلى البارسا، لأن باريس سان جيرمان لن يسمح بخروجه.
وقد رحل نيمار عن صفوف برشلونة في صيف عام 2017 ، لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.
وعلق ميسي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على إحتمالية عودة نيمار ، حيث قال: أرى عودة نيمار معقدة للغاية، كلنا نحبه أن يعود لما يعنيه لنا، كلاعب، ولغرفة الملابس، نحن اصدقاء، عشنا مع بعض ايام لطيفة جدا، نقضي الكثير من الوقت معا.
وأضاف: مع ذلك أرى صعوبة في عودته إلى البارسا، لأن باريس سان جيرمان لن يسمح بخروجه.
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