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شاكيرا ووالدها يسجلان "ديو" بمناسبة العام الجديد (فيديو)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:48 ص
شاكيرا ووالدها يسجلان ديو بمناسبة العام الجديد (فيديو)
شاكيرا ووالدها
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الفجر الفني
 
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 غنت النجمة الكولمبية من أصول لبنانية شاكيرا، "ديو" غنائي مع والدها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وظهرت شاكيرا ووالدها وهما يسجلان الأغنية في الإستديو، فأثارت الجدل، وتستمعون إلى هذا "الديو" في الفيديو القصير المرفق.

الجدير ذكره أن شاكيرا، سافرت برفقة حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه إلى فنلندا لقضاء إجازة الكريسماس بعيدًا عن الأنظار.

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87 añitos. Qué lindo mi papito! Shak

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