شاكيرا ووالدها يسجلان "ديو" بمناسبة العام الجديد (فيديو)
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:48 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
غنت النجمة الكولمبية من أصول لبنانية شاكيرا، "ديو" غنائي مع والدها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وظهرت شاكيرا ووالدها وهما يسجلان الأغنية في الإستديو، فأثارت الجدل، وتستمعون إلى هذا "الديو" في الفيديو القصير المرفق.
الجدير ذكره أن شاكيرا، سافرت برفقة حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه إلى فنلندا لقضاء إجازة الكريسماس بعيدًا عن الأنظار.
Advertisements
المزيد عن: فن شاكيرا بروتوكولات أعياد الميلاد العام الميلادي الجديد 2019
- شاكيرا تلهو داخل أحد صالات الألعاب بعد فوزها بجائزة جرامي (فيديو)
- شاكيرا تنشر لقطات من أجواء حفلها الأخير (فيديو)
- شاكيرا تعرض فيديو لتفاعل الأطفال معها في حفلها الأخير (فيديو)
- شاكيرا تستعرض فستانها في حفلها الأخير بسان دييغو (صورة)
- شاهد.. ماذا وجدت شاكيرا في جولتها مع جيرارد بيكيه (صورة)
- هيفاء وهبي تنشر صورتها في أحدث إطلالة لها
- وصلة رقص شرقي للسطانة هويام مع دينا (فيديو)
- شاكيرا تغني مع والدها.. هكذا علقت على صوته (فيديو)
- نادية الجندي تودع 2018 بإطلالة لا تُناسب عمرها
- بمناسبة عيد ميلاده.. رسالة رومانسية من كندة علوش لـ عمرو يوسف