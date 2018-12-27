المبعوث الأممي لليمن يقدم آليه لانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة

أعلن وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمى، اليوم "الخميس" أن كبير مراقبى الأمم المتحدة الجنرال باتريك كامير قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة شمال غربى اليمن ، وكذا من المدينة خلال مهلة أقصاها، الثلاثاء المقبل، طبقا لاتفاق السويد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن القديمى قوله "إن ممثلى الحوثى فى لجنة إعادة الانتشار حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذى ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة" ، مشيراً إلى أن الجنرال كاميرت "هو المعنى بتنفيذ الاتفاق وتحديد الأطراف التى يجب انسحابها".

وأضاف وكيل محافظة الحديدة أن كاميرت سيقدم اليوم فى اجتماع اللجنة المشتركة آلية خاصة بمراقبة وقف إطلاق النار الذى يسرى منذ 18 من ديسمبر الجارى وسط خروقات مستمرة من قبل ميليشيات الحوثي، موضحا أن كاميرت سيناقش مع كل طرف لاحقاً خطة إعادة الانتشار العسكرى وتسليم كل منهما ملاحظاته، وتتوالى الاجتماعات حتى تبدأ الخطوات التنفيذية.

وفى نفس السياق ، كشفت المصادر فى لجنة إعادة الانتشار أن وفد الحكومة الشرعية أعد ملفاً متكاملاً عن تلاعب ميليشيات الحوثى بوثائق وبيانات قوات الشرطة والأمن فى محافظة الحديدة، حيث ضم المئات من مسلحيها إلى قوائم هذه القوات وغيرها من الانتهاكات.

يذكر أن اللجنة المشتركة التى يقودها الجنرال باتريك كاميرت مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى، وأجزاء من مدينة الحديدة)،بناء على اتفاق السويد، وهو الاتفاق الذى ينص على انسحاب ميليشيات الحوثى من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.