ضباب كثيف و معهد الرصد الجوي يحذر
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:44 ص
مروى الجلاصي
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أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الظاهرة الجوية المميزة لانطلاقة نهار اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، هي الضباب الكثيف خاصة بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل.
كما شدد المعهد على ضرورة ملازمة الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة، حيث من المنتظر أن تكون الأجواء بملامح ربيعية بعد تقشع الضباب.
وأضاف معهد الرصد الجوي، بأن طقس اليوم سيعرف فترات مشمسة تتخللها بعض السحب العابرة، مع هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة، دون أي تغيير بالنسبة لدرجات الحرارة.
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