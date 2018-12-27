ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضباب كثيف و معهد الرصد الجوي يحذر

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:44 ص
ضباب كثيف و معهد الرصد الجوي يحذر
صورة توضيحية
طباعة
Advertisements
مروى الجلاصي
 
Advertisements
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الظاهرة الجوية المميزة لانطلاقة نهار اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، هي الضباب الكثيف خاصة بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل.

كما شدد المعهد على ضرورة ملازمة الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة، حيث من المنتظر أن تكون الأجواء بملامح ربيعية بعد تقشع الضباب.

وأضاف معهد الرصد الجوي، بأن طقس اليوم سيعرف فترات مشمسة تتخللها بعض السحب العابرة، مع هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة، دون أي تغيير بالنسبة لدرجات الحرارة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء