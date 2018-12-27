نصائح لنجاح العلاقات الصعبة بعيدة المسافات

للعلاقات الصعبة وبعيدة المسافات، إليكم اتّباع نصائح مهمّة تنجح العلاقة وتبقيها قويّة:





1 ـ تهاتفا دائماً

من المهمّ جداً الاتصال ببعضكما البعض، وتمضية ساعات كثيرة عبر الهاتف، وإلا فقدتما التواصل. وفي أيّامنا هذه، أصبح التطوّر التكنولوجيّ يصنع المعجزات، إذ لم يعد من الضروريّ صرف أموال طائلة للاتصال بـ الحبيب. في الواقع، يُمكنكما التواصل عبر Skype أو Google Voice أو أيّ خدمة إلكترونيّة مجانيّة أخرى.





2 ـ استخدما أساليب تواصل أخرى

إن كنتما غير قادرين على التواصل عبر الهاتف، يُمكنكما التواصل عبر البريد الإلكترونيّ أو الرسائل النصيّة القصيرة. ينصحكما الخبراء بتخصيص بعض الوقت يوميّاً للتواصل مع بعضكما البعض. ونحن نفهم بالطبع أنّ الواجبات التي تفرضها عليكما الحياة اليوميّة قد تبعدكما عن بعضكما البعض، ولكن لا تقعا في هذا الفخّ، بل استعملا طرق تواصل أخرى، لكي تُبقيا على القربة في ما بينكما.





3 ـ حافظا على الشرارة

على الرّغم من أنّكما لن تريا بعضكما يوميّاً، فإنّه من المهمّ المحافظة على الشرارة بينكما. ينصحكما الخبراء بـ إهداء بعضكما البعض عبر البريد أو كتابة شعر وإرسال الزهور خلال ساعات العمل. وبهذه الطريقة ستتأكّدان من أنّكما تفكّران ببعضكما البعض، على الرّغم من أنّكما بعيدان عن بعضكما البعض.





4 ـ لا تأخذا الأمور على محمل شخصيّ

كونا على استعدادٍ، واعلما أنّ بعض الأمور ستسوء حتماً. وبما أنّكما بعيدان عن بعضكما البعض، ستعيشان حياتكما في مدينتيكما، وعليكما بالتالي التحلّي بالمرونة والتفهّم الكافي لصيانة العلاقة. قد تطرأ بعض التغييرات في الخطط، وقد يعيقكما العمل أو قد تطرأ بعض الطوارئ العائلية؛ وإن ألغى الزوج زيارته لك فلا تغضبي منه.