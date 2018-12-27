ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

درة تتحدث عن صدمتها العاطفية.. شاهد ماذا قالت

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:40 ص
درة تتحدث عن صدمتها العاطفية.. شاهد ماذا قالت
درة
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

استضاف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر، الفنانة التونسية درة التي تحدثت عن صدماتها العاطفية في حياتها.

درة أكدت أنها صدمت أكثر من مرة عاطفياً، لكنها قالت إن الصدمة العاطفية لا يجب أن تكون فقط من الحبيب، لكن يمكن أن تكون من الصديق أو من الأقارب، فالصدمات لها أنواع بشكل عام".

وأكدت درة أنها إنسانة رومنسية، وأقل شيء يفرق معها حتى لو كانت لا تفرق مع غيرها، مثل أن يفكر أحد في أن يحضر لها شيئاً يعجبها حتى لو كان ثمنه قليلاً، ولكن هذا يكون مع إنسان تكون معجبة به، أما غير ذلك فتتمنى ألا يقدم على مثل هذه الخطوة أحد حتى لا يحرجها.

Advertisements
المزيد عن: مشاهير عمرو اديب درة برنامج عمرو اديب برنامج الحكاية اخر اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء