درة تتحدث عن صدمتها العاطفية.. شاهد ماذا قالت

استضاف الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر، الفنانة التونسية درة التي تحدثت عن صدماتها العاطفية في حياتها.

درة أكدت أنها صدمت أكثر من مرة عاطفياً، لكنها قالت إن الصدمة العاطفية لا يجب أن تكون فقط من الحبيب، لكن يمكن أن تكون من الصديق أو من الأقارب، فالصدمات لها أنواع بشكل عام".

وأكدت درة أنها إنسانة رومنسية، وأقل شيء يفرق معها حتى لو كانت لا تفرق مع غيرها، مثل أن يفكر أحد في أن يحضر لها شيئاً يعجبها حتى لو كان ثمنه قليلاً، ولكن هذا يكون مع إنسان تكون معجبة به، أما غير ذلك فتتمنى ألا يقدم على مثل هذه الخطوة أحد حتى لا يحرجها.