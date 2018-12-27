تدريبات تأهيلية لـ"عاشور وربيعة ونيدفيد وصلاح" في الأهلي

أدى الرباعي حسام عاشور ورامي ربيعة وكريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي المقام اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





ويعاني عاشور من الإصابة بالتواء في الكاحل، فيما يواصل ربيعة تدريبات الجري بعدما غاب لمدة 3 أسابيع لإصابته بكسر في إصبع اليد، فيما اشتكى نيدفيد من إجهاد عام، بينما يعاني صلاح من مزق في العضلة الضامة.





تفاصيل اجتماع محمد يوسف بحسام عاشور في الأهلي





عقد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر، على هامش المران الصباحي المقام اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بالجزيرة.





وحرص يوسف خلال هذه الجلسة الاطمئنان على عاشور، والذي عانى من التواء في الكاحل، حرمه من التواجد في المباراة السابقة أمام جيما أبا جيفا الأثيوبي بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة الداخلية





خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي باستاد التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها السبت في الدوري الممتاز.





ويختتم الأهلي استعداداته مساء الجمعة المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الداخلية.





يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس الثلاثاء عقب العودة من أثيوبيا بعد مواجهة جيما الأثيوبي الأحد الماضي في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.





وينتظر الأهلي قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الجمعة المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء بعد غد السبت على ستاد بترسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.



