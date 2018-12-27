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رد فعل ناري من جماهير ليفربول بعد أنباء إيقاف محمد صلاح

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
رد فعل ناري من جماهير ليفربول بعد أنباء إيقاف محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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دافعت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي عن الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، بعد اتهامه بواقعة التحايل والتمثيل في لقاء نيوكاسل يوم أمس.


وخرجت جماهير ليفربول والعاشقة لمحمد صلاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعية لتدعم الفرعون الصغير ضد الاتهام الموجه له بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء أمام نيوكاسل.


وأكدت صحيفة مترو، على أن جماهير ليفربول ستدافع عن صلاح وتؤكد أن لاعب نيوكاسل أقدم على خطأ حقيقي يستوجب ركلة الجزاء.


ومن المنتظر أن تعقد لجنة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس للاطلاع على تقرير الحكم غراهام سكوت للفصل في واقعة خداع حصول محمد صلاح على ركلة جزاء وفي حالة ثبوت الواقعة سيتم إيقاف محمد صلاح.

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