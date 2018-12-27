إصابة شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق في السلام

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة السلام، مما أدى إلى كثافة مرورية للمتجه إلى الحرافيين وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في السلام بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.