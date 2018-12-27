إقامة منطقة لوجيستية بدمياط لتصدير منتجات مدينة الأثاث (صور)

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عقدت هيئة ميناء دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع ممثلين عن عدة جهات وشركات ورجال أعمال منها شركة مدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الاستثمارية الحرة بدمياط، وجمعية مستثمري المنطقة الحرة بدمياط، وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، وجمعية مستثمري مدينة جمصة، والغرفة التجارية بالمحافظة، إضافة إلى ممثلين عن بعض الشركات الخاصة، حيث وجه الحضور شكرهم لهيئة الميناء على تنظيم هذا الاجتماع لبحث ودراسة أي معوقات قد تواجه أعمالهم وأيضًا مناقشة كيفية تذليل تلك المعوقات حال وجودها.



وأوضح شاهين، أن دعوة الهيئة للحاضرين تأتي من منطلق حرصها على إشراك المجتمع المينائي في مناقشة المقترحات التي يرونها مناسبة لتطوير التعاون بين جميع الأطراف بعد طرح جميع مقترحاتهم، لاسيما الترتيب لعقد بروتوكول تعاون بين هيئة الميناء ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الحرة لتخصيص منطقة لوجيستية لخدمة المدينة في مجال تصدير منتجاتها، وكما تناولت المناقشات التسهيلات التي تقدمها الهيئة للحضور كل في مجال عمله وذلك لتعظيم استفادة تلك الجهات من الميناء.



وفي نهاية المناقشات، أجمع الحضور على ضرورة تكرار عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية وبحضور كافة الجهات المختصة العاملة بالميناء لتقديم كامل الدعم لأنشطتهم مع وعد بتقديم كافة التسيرات لتلك الأنشطة عبر الميناء بواسطة حزمة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة.