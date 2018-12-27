عميد بالحرس الوطني: الإحتجاجات لم تكن سلمية واستهدفت مراكز الأمن
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
مروى الجلاصي
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إعتبر العميد بالحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريحات صحفية، بأن هذه الإحتجاجات التي تجددت البارحة بعدد من الولايات، ليست بالسلمية لحجز جملة من الزجاجات الحارقة ومبالغ مالية وبطاقات هاتف جوال.
كما أكد الجبابلي لموقع موزاييك، على استهداف المحتجين لمراكز الأمن بالحجارة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الإعتداء على فرقة حرس حدودية تبين تورّط مهربين فيه.
ويذكر بأن المواجهات بين المحتجين ووحدات الحرس الوطني التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كانت قد تجددت ليلة البارحة الأربعاء 26 ديسمبر 2018، في كل من تالة و وادي البرجي و فوشانة و بودرياس و القيروان الجنوبية.
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