عميد بالحرس الوطني: الإحتجاجات لم تكن سلمية واستهدفت مراكز الأمن

إعتبر العميد بالحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريحات صحفية، بأن هذه الإحتجاجات التي تجددت البارحة بعدد من الولايات، ليست بالسلمية لحجز جملة من الزجاجات الحارقة ومبالغ مالية وبطاقات هاتف جوال.





كما أكد الجبابلي لموقع موزاييك، على ا ستهداف المحتجين لمراكز الأمن بالحجارة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الإعتداء على فرقة حرس حدودية تبين تورّط مهربين فيه.



