برشلونة يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية للتعاقد مع صفقة نارية
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة استبعد ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، خلال الفترة الحالية.
وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن فيرنر كان ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم الخط الهجومي، في ظل تقدم لويس سواريز في العمر.
وأضافت الصحيفة أن فيرنر ابتعد عن حسابات البلوجرانا في الساعات الأخيرة، ليمنح برشلونة فرصة ذهبية امام ريال مدريد لضم اللاعب بعد اهتمام واضح من النادي الملكي.
وتابعت الصحيفة، أن هاري كين مهاجم توتنهام اقترب أكثر من حسابات البارسا، خلال الساعات الماضية.
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