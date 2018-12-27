الجوازات توضح غرامة تأخر رحيل العامل حال تسجيل الخروج النهائي





كشفت المديرية العامة للجوازات، عن عقوبة تأخر العامل في الخروج بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي.





وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على "تويت" تعليقا على متسائلا: "في حال إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل ولم يخرج؛ ما هي العقوبات على الكفيل وعلى العامل؟ وهل النظام يسجله هارباً؟ وهل يسقط اسمه من سجل الكفيل؟".





وردت الجوازات قائلة: "إنه في حالة تسجيل خروج نهائي لعامل، وتأخر في الخروج عن المدة المحددة، فيتم فرض غرامة بمقدار 1000 ريال".



