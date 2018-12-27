الجوازات توضح غرامة تأخر رحيل العامل حال تسجيل الخروج النهائي
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
الفجر السعودي
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كشفت المديرية العامة للجوازات، عن عقوبة تأخر العامل في الخروج بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على "تويت" تعليقا على متسائلا: "في حال إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل ولم يخرج؛ ما هي العقوبات على الكفيل وعلى العامل؟ وهل النظام يسجله هارباً؟ وهل يسقط اسمه من سجل الكفيل؟".
وردت الجوازات قائلة: "إنه في حالة تسجيل خروج نهائي لعامل، وتأخر في الخروج عن المدة المحددة، فيتم فرض غرامة بمقدار 1000 ريال".
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