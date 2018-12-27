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الجوازات توضح غرامة تأخر رحيل العامل حال تسجيل الخروج النهائي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
الجوازات توضح غرامة تأخر رحيل العامل حال تسجيل الخروج النهائي
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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كشفت المديرية العامة للجوازات، عن عقوبة تأخر العامل في الخروج بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على "تويت" تعليقا على متسائلا: "في حال إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل ولم يخرج؛ ما هي العقوبات على الكفيل وعلى العامل؟ وهل النظام يسجله هارباً؟ وهل يسقط اسمه من سجل الكفيل؟".

وردت الجوازات قائلة: "إنه في حالة تسجيل خروج نهائي لعامل، وتأخر في الخروج عن المدة المحددة، فيتم فرض غرامة بمقدار 1000 ريال".

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