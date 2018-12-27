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"المرور" تُعلن أرقام الإغاثة على الطرق للسائقين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:31 ص
المرور تُعلن أرقام الإغاثة على الطرق للسائقين
مرور
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هدى عبدالرازق
 
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قال الرائد محمد الشربيني، من الإدارة العامة للمرور، إن هناك أمطار خفيفة لم تؤثر على حركة المرور، ولكنها أثرت على حجم الكثافات المرورية.

وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن مناطق السلام تشهد كثافات مرورية أقل من الحجم المعتاد، وكذلك يعمل الطريق الدائري بكافة قطاعاته بشكل جيد.

وحذر جميع قائدي المركبات على الطرق السريعة توخي الحذر في القيادة على الطرق السريعة، والالتزام بالحارات المرورية، مع التأكد من عمل الفرامل بشكل جيد، لافتا إلى أن الخدمات المرورية منتشرة على الطرق، وعند التعرض لأي مشكلة على الطريق الاتصال على الرقم 01221110000.
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