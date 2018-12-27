"المرور": معدلات حركة منخفضة تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

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قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك معدلات حركة منخفضة على الطرق نظرا لسوء الاحوال الجوية، لافتا إلى أن الأمطار خفيفة على الطرق وغير مؤثرة على حركة المرور.



وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الطرق السريعة بالكامل المؤدية إلى مداخل القاهرة تشهد سيولة مرورية تامة سواء طريق السويس أو إسماعيلية ومحور شبرا بنها الحر وطريق مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي.



كما لفت إلى أن دائري السلام يشهد أحجام حركة أقل من المتوسطة، وباقي قطاعات الدائري تشهد حالة مرورية جيدة، متابعا أن جميع قائدي المركبات المتواجدين على الطرق السريعة عليهم الالتزام بالقيادة الأمنة مع تقليل السرعة لتجنبات تابعات سوء الأحوال الجوية.