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ميسي يكشف عن حلمه مع برشلونة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:27 ص
ميسي يكشف عن حلمه مع برشلونة
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن مشاعره بعد الفوز بجائزة الحذاء الذهبي الخامس في تاريخه كأفضل هداف للعام في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.


وقال ميسي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية عن فوزه بجائزة الحذاء الذهبي الخامس في مسيرته: إنها جائزة جميلة، وهي جائزة لكل المجموعة، تماما مثل فوز الحارس بالزامورا، هي جائزة عامة لكل الفريق، أنا سعيد لأنني قادر على الفوز بها مرة أخرى.


ووجه له الصحفي سؤالًا .. خمسة أحذية ذهبية، وخمس كرات ذهبية، بقي لقب خامس في دوري الابطال لإكمال هذه المجموعة؟ ، رد عليه البرغوث الأرجنتيني: سيكون الأمر على ما يرام، وكما قلنا في بداية الموسم، فإن دوري الأبطال دائما هو خاص بالنسبة لنا، ونود أن نفوز به مرة أخرى، لدينا هذا الأمل والحماس.


جدير بالذكر أن ميسي يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى برصيد 15 هدفًا.
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