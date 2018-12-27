هذه الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها محمد صلاح عبر الـ"انستجرام".. من هي؟





ويتابع صلاح عدداً من الفنانين والممثلين العرب والأجانب، مثل هند صبري، الممثلة نور، أنغام، منى زكي، شيرين عبد الوهاب.











يتابع اللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً محدوداً من الصفحات لأهم المشاهير والنوادي الرياضية واللاعبين الدوليين، ومن مشاهير لبنان يتابع "صلاح" الفنانة ​نوال الزغبي، وهي الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها النجم الكروي.