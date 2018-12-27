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إخماد حريق شب داخل منزل في الوراق دون اصابات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
إخماد حريق شب داخل منزل في الوراق دون اصابات
حريق - صورة أرشيفية
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كريم المنجي
 
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تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق داخل منزل في منطقة الوراق دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
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