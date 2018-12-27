إخماد حريق شب داخل منزل في الوراق دون اصابات
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
كريم المنجي
Advertisements
Advertisements
تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق داخل منزل في منطقة الوراق دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
Advertisements
- السيطرة على حريق شب داخل منزل بالأزبكية دون إصابات
- الحماية المدنية تسيطر على حريق شب داخل منزل بإمبابة دون إصابات
- الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية في فيصل دون إصابات
- الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بإمبابة
- إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات
- الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق داخل مطعم دون إصابات بإمبابة
- إخماد حريق داخل شقة سكنية في الوراق دون إصابات
- السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الوراق دون إصابات
- إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في إمبابة دون إصابات