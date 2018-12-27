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نيكول سابا تحتفل بليلة رأس السنة في القاهرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:21 ص
نيكول سابا تحتفل بليلة رأس السنة في القاهرة
نيكول سابا
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الفجر الفني
 
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تحيي النجمة اللبنانية نيكول سابا، ليلة رأس السنة مع الجمهور ومحبيها في حفلين غنائيين كبيرين تحييهما في القاهرة مساء 31 ديسمبر الجاري.

وتلتقي نيكول سابا الجمهور بدايةً في Cairo Festival City Mall بحفل جماهيري ضخم من المتوقع أن يحضره الآلاف من محبيها في مصر حيث ستودع معهم سنة 2018.

وتستقبل نيكول سابا، بعدها السنة الجديدة في فندق Dusit Thani في حفل ساهر يجمعها بالفنان محمد حماقي.

ومن المقرر أن تقدم نيكول سابا، في الحفلتين باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وسط الأجواء المميّزة التي تضفيها على المسرح في هذه الأمسية المميّزة.

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