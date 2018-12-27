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مدرب إيفرتون يشيد بقدرات لوكاس ديني

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:21 ص
مدرب إيفرتون يشيد بقدرات لوكاس ديني
مدرب إيفرتون
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وكالات
 
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أهدى ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، الفوز الكبير على بيرنلي، بنتيجة 5-1، مساء الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، إلى جماهير الفريق.

وقال سيلفا، في تصريحات نقلتها "BBC": "أول شيء أود قوله هو إهداء هذا الفوز للجماهير واللاعبين".

وتابع: "الجماهير شجعت اللاعبين بطريقة رائعة قبل المباراة، بعد النتيجة الصعبة في الجولة الماضية أمام توتنهام، واللاعبون قدموا أداءً جيدا، واستحقوا هذا الفوز".

وأضاف سيلفا: "هو فوز رائع لنا، وعلينا الراحة الآن، لكن يجب علينا الاستعداد سريعا للمباريات المقبلة".

وعن الخسارة من توتنهام، بنتيجة 2-6، بالجولة الماضية، قال: "أعتقد أن أفضل حل لتلك الهزيمة هو اللعب بأسرع طريقة ممكنة. من حسن الحظ أننا لعبنا بعد 3 أيام لتعويض الخسارة. لقد أظهر اللاعبون قتاليتهم وطموحهم".

وعن تسجيل لوكاس ديني هدفين، قال: "أعتقد أن الفضل يجب أن يذهب للفريق بالكامل، وليس للاعب أو اثنين فقط، لكن بالطبع ديني قدم مباراة مميزة. لم يكن لدينا أي شكوك حول جودته. قدمه اليسرى رائعة حقا".

ونجح المدافع الفرنسي في تسجيل هدفين من فوز إيفرتون بنتيجة 5-1، ليرفع التوفيز رصيده للنقطة 27 في المركز الـ8.

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