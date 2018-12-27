نادر الأتات يخضع لجلسة تصوير جديدة
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:15 ص
الفجر الفني
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شارك النجم اللبناني نادر الأتات، الجمهور ومحبيه بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير عقدها.
ويظهر نادر الأتات في الصور بإطلالة هادئة باللونين الأبيض والأسود تعكس رقي شخصيته والجدية التي يُعرف بها في عمله الفني.
على صعيد آخر، يستقبل نادر الأتات العام الجديد بحفلين غنائيين يحييهما في لبنان من إنتاج وتنظيم علي الأتات، الحفل الأوّل في مجمّع "إيدي ساندز" في منطقة جبيل اللبنانية ويجمعه بكل من الفنانين أدهم نابلسي وسعد رمضان، والحفل الثاني في فندق "كيمبنسكي" وسط العاصمة بيروت ويجمعه أيضًا بكل من أدهم وسعد ويشاركهم فيه الفنان مجد موصللي.
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