ناني: مودريتش لا يستحق الكرة الذهبية

قال لاعب سبورتنغ لشبونة، البرتغالي ناني، إنه لا يرى لوكا مودريتش من بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم للفوز بالكرة الذهبية، وهي الجائزة التي حصل عليها الكرواتي المحترف بصفوف ريال مدريد، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان.





وصرح ناني في مقابلة مع صحيفة "ريكورد" الرياضية البرتغالية: "مودريتش واحد من بين الأفضل، لكنه في الحقيقة، للحصول على الكرة الذهبية على حساب لاعبين أمثال رونالدو، ميسي، نيمار، والباقون فلا.. رونالدو كان الأحق بالفوز بها".





وبحسب ناني، الذي يعد صديقاً لرونالدو ولعب معه في مانشستر يونايتد، فإن "أفضل لاعبي العالم هم من يصنعون الفارق مع أنديتهم ويحسمون المباريات بمهاراتهم الفردية، وهذا ما حدث مع رونالدو، الذي كان في نفس فريق مودريتش، لكنه فقط انتقل إلى يوفنتوس، إلا أنه رغم ذلك يواصل تحطيم الأرقام القياسية".





وأشاد اللاعب الدولي صاحب الـ32 عاماً خلال المقابلة بالقدرات التنافسية لرونالدو وقوته، سواء الذهنية أو البدنية.





وأضاف متحدثا عن "السي آر 7": "هو دائماً ما يحب المنافسة، إلا في ألعاب الفيديو، التي لا يتقنها".





جدير بالذكر أن مودريتش كسر في عام 2018 هيمنة كريستيانو ومهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على جوائز أفضل لاعبي العالم والتي امتدت لعقد، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" إضافة لجائزة "الأفضل" من قبل فيفا.



