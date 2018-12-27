رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:35 ص
وكالات
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قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط عن المنتخب، وسيعود لارتداء قميص "الألبيسيليستي" إذا قرر المدرب ليونيل سكالوني استدعاءه.
وأضاف تابيا: "ليو ميسي لم يرحل قط عن المنتخب، أعتقد أنه يكن حباً كبيراً للقميص سيجعله يعود إذا جرى استدعاءه، ليس لدي أدنى شك في ذلك، لكن الأمر يعود للمدرب الذي لا يعتمد عليه"، وذلك خلال مقابلة معه أجراها الاتحاد.
ولم يظهر مهاجم برشلونة الإسباني مع منتخب بلاده منذ إقصاء "راقصي التانغو" من دور 16 في مونديال روسيا على يد منتخب فرنسا الذي واصل طريقه نحو منصة التتويج في النهاية.
واستدعى سكالوني خلال المباريات الودية التي أجريت هذا العام لاعبين شباب يفتقرون أو يمتلكون قدراً ضئيلاً من الخبرة، منذ توليه مسئولية الألبيسيليستي عقب استقالة خورخي سامباولي.
مفاجأة.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة
فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.
وأكد أحد الوكلاء المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أليسيو سوناس، أن المستقبل قد يشهد رحيل ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة.
وأضاف أليسيو سوناس، وكيل فيفا، في تصريحات نشرها موقع le10sport الفرنسي: تم تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني مع بيب سيجورا، ووالد ميسي، في الأيام الأخيرة، حول احتمالية رحيله للدوري الإيطالي.
وأضاف وكيل فيفا:لم تكن إجابتهما جافة، أعتقد أن الأمل ضعيف في رؤية ميسي في الدوري الإيطالي.
يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، وسيكون من الصعب رحيله عن صفوف برشلونة لعلاقته الوطيدة بالنادي والجماهير.
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