مدرب نابولي يهدد بالانسحاب إذا تكررت الهتافات العنصرية

قال مدرب نابولي، كارلو أنشيلوتي، إن فريقه سينحسب من المباريات إذا تكررت الهتافات العنصرية التي تعرض لها المدافع كاليدو كوليباي خلال الهزيمة 0-1 أمام إنتر ميلان بإستاد سان سيرو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.





وفقد المدافع السنغالي أعصابه بعد حصوله على إنذار عقب تدخل ضد ماتيو بوليتانو في الدقيقة 81، وطُرد بداعي التصفيق للحكم تهكماً على قراره.





وأوضح أنشيلوتي أن نابولي طلب ثلاث مرات إيقاف المباراة بعد تعرض كوليبالي لهتافات عنصرية من المدرجات.





وقال أنشيلوتي الذي أشار إلى أنه تم توجيه الجماهير بالتوقف عن الهتافات ثلاث مرات دون إيقاف اللعب، "في المرة المقبلة سنتوقف عن اللعب ونغادر الملعب حتى لو خسرنا المباراة، لست سعيداً لأننا طلبنا إيقاف المباراة ثلاث مرات بسبب الهتافات العنصرية ضد كوليبالي".





وأضاف: "الفتى كان غاضباً، لاعب متعلم وتم استهدافه، ما حدث كان سيئاً ليس لنا فقط بل لكرة القدم الإيطالية".





وتابع: "طرد كوليبالي أثر على المباراة لأننا لعبنا بـ10 لاعبين".