أزمة سوق النقد الأجنبي في إيران تزداد اختناقا
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:16 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
تفاقمت أزمة شح النقد الأجنبي بالسوق الإيراني
بعد قرار حكومة طهران توحيد أسعار الدولار عند 4200 تومان
ويشكو المسافرون من نقص النقد الأجنبي ما
يعطل رحلاتهم للخارج.
كما لجأ الإيرانيين إلى السوق الحرة للحصول
على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى دفع لتدهور العملة المحلية
وأدت السياسات المصرفية الجديدة والتي تقضي
بتجريم الحصول على الدولار خلافا للأسعار الرسمية المعلنة
وقرر البنك المركز الإيراني دفع مبلغ يقدر بنحو 1000 يورو أو دولار للمسافرين للدول البعيدة
Advertisements
المزيد عن: سوق النقد الأجنبي إيران أزمة سوق النقد الأجنبي
- "اليوان الصيني".. "ضربة معلم" من السيسي تقضي على أزمة الدولار وتحمي قناة السويس
- سعر الدولار اليوم الأحد 10-12 -2017 فى بنك الشركة العربية المصرفية "Saib"
- سعر الدولار اليوم الجمعة 5-1-2018 في الشركة العربية المصرفية الدولية
- سعر الدولار اليوم السبت 6-1-2018 في بنك الشركة العربية المصرفية
- سعر الدولار اليوم الأحد 7-1-2018 في بنك الشركة العربية المصرفية
- المركزي الإيراني يفشل في مواجهة انهيار العملة المحلية
- العملة الإيرانية تواصل هبوطها القياسي مع قرب العقوبات الأمريكية
- إيران: سوق الدواء يشهد أزمة حادة إثر التدهور الاقتصادي
- أزمات مصارف إيران تتفاقم في ظل التدهور الاقتصادي