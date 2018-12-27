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أزمة سوق النقد الأجنبي في إيران تزداد اختناقا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:16 ص
أزمة سوق النقد الأجنبي في إيران تزداد اختناقا
أزمة سوق النقد الأجنبي
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وكالات
 
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تفاقمت أزمة شح النقد الأجنبي بالسوق الإيراني بعد قرار حكومة طهران توحيد أسعار الدولار عند 4200 تومان

 

ويشكو المسافرون من نقص النقد الأجنبي ما يعطل رحلاتهم للخارج.

 

كما لجأ الإيرانيين إلى السوق الحرة للحصول على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى دفع لتدهور العملة المحلية

 

وأدت السياسات المصرفية الجديدة والتي تقضي بتجريم الحصول على الدولار خلافا للأسعار الرسمية المعلنة

 

وقرر البنك المركز الإيراني دفع مبلغ يقدر بنحو 1000 يورو أو دولار للمسافرين للدول البعيدة

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