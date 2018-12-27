آسيل عمران تحسم الجدل حول علاقتها بنجم شاب

ردت الفنانة اسيل عمران على مجموعة من الاسئلة السريعة، واكدت من خلالتها انها تعشق الأكل، ولا تعاني من اي نوع من الحساسية تمنعها من تناول اي نوع من الطعام.





وبعد الجدل الحاصل حول علاقتها به، اوضحت ان النجم الليبي ايمن الاعتر هو من اعز اصدقائها وبأنه انسان طيب ونظيف، مؤكدة انها لا تفكر حالياً في خوض تجربة الزواج من جديد.



