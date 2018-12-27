آسيل عمران تحسم الجدل حول علاقتها بنجم شاب
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
الفجر الفنى
Advertisements
Advertisements
ردت الفنانة اسيل عمران على مجموعة من الاسئلة السريعة، واكدت من خلالتها انها تعشق الأكل، ولا تعاني من اي نوع من الحساسية تمنعها من تناول اي نوع من الطعام.
وبعد الجدل الحاصل حول علاقتها به، اوضحت ان النجم الليبي ايمن الاعتر هو من اعز اصدقائها وبأنه انسان طيب ونظيف، مؤكدة انها لا تفكر حالياً في خوض تجربة الزواج من جديد.
ولفتت الفنانة الخليجية الى انها لا تشتري الكثير من الاغراض غالية الثمن بل تفضل الاشياء البسيطة، الا انها تمتلك قطعة واحدة ثمينة تحتفظ بها في خزانتها وندمت عليها فيما بعد، والباقي كله عبارة عن هدايا.
ولفتت الى ان تجربتها في الكليبات المصورة بعيدة عن عمل عرض الازياء وهو. عبارة عن تمثيل حقيقي، وذلك على خلفية مشاركتها مؤخراً في كليب "ناسيني ليه" مع النجم تامر حسني.
Advertisements