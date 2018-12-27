حفلين ضخمين لـ ربيع بارود في رأس العام الجديد مع جمهوره

يحيي النجم ربيع بارود Rabieh Baroud حفلًا غنائيًا في سان ستيفانو وذلك ليلة رأس السنة احتفالًا بالعام الجديد مع جمهوره. كما يستعد لإحياء حفل آخر في الأطلال بلازا بجانب عدد آخر من النجوم.





ومن المقرر أن يشدو ربيع بارود بباقة مميزة من أجمل الأغنيات التي يتفاعل على أثرها الجمهور. جدير بالذكر أن ربيع بارود كان قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية مجنونك والتي لاقت رواجا واسعا، حيث انها تصدرت المركز الأول في فلسطين ولبنان ضمن قوائم الأغنيات الأكثر إستماعًا في هاتين الدولتين، كما حصد بارود اكثر من مليون و100 الف متابع عبر احد التطبيقات الموسيقية.





أغنية "مجنونك" من كلمات جويس عطا الله، ألحان ربيع بارود وتوزيع ساسين أبي خليل، أما الكليب فهو من إخراج روي ابو خليل.