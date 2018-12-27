تعرف على الحكم النهائي في منع برنامج مقالب رامز جلال

بعد رفع دعوى قضائية بوقف بث برنامج مقالب الفنان المصري ​رامز جلال​، الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية، في شهر رمضان من كل عام، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، حكمها باستمرار عرض البرنامج بأشكاله المختلفة والذي يتنوع كل عام لخداع الفنانين، ليقع فريسة المقلب الذي جهزه له رامز بالبرنامج.





وأمام هيئة المحكمة دفع المستشار القانوني لمجموعة القنوات الفضائية سامح عطية، بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، واستندت المحكمة لهذا الدفع ورفضت الدعوى.





ويشار إلى أن سيدة تُدعى هند عبد الله أقامت دعوى قضائية في وقت سابق، طالبت فيها كلاً من مقدم البرنامج رامز جلال والقناة وشركة نايلسات، التي تقدم خدمات البث لها، بتعويضٍ ماديٍ، إثر اصابتها بضرر نفسي فى أحد تصوير حلقاته برنامج رامز يلعب بالنار.