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"معلول" يرحل عن الأهلي إلى أوروبا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:43 ص
معلول يرحل عن الأهلي إلى أوروبا
معلول
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الفجر الرياضي
 
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زعمت تقارير صحفية تونسية أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وقالت صحيفة "الصريح" التونسية أن التونسي علي معلول سوف يحترف في أحد الأندية الأوروبية التي قدمت عرضا لإدارة ناديه خلال الفترة الماضية.

ويرغب علي معلول في مغادرة صفوف القلعة الحمراء من أجل تغيير الأجواء، كما أنه يحلم بتلك التجربة منذ فترة بعيدة رغم تألقه مع الأهلي ومنتخب تونس.

ويعد ظهير أيسر منتخب تونس من أهم العناصر المتواجدة في صفوف النادي الأهلي فالإدارة تتمسك ببقاءه بالتأكيد على الرغم من وصول عددا من العروض المغرية.

جدير بالذكر فإن علي معلول قد انضم إلى صفوف القلعة الحمراء وذلك في موسم 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسي وينتهي عقده مع القلعة الحمراء حتى موسم 2020.

ويحتل فريق الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة حيث خاض فقط حتى الآن 11مباراة.
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