افتتاح مسرحية "شهد الصبار" على مسرح السلام اليوم

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الخميس، العرض المسرحى الجديد " شهد الصبار" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح و ذلك فى تمام السابعة والنصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العينى





ويقول " وليد الولي" مخرج المسرحية إن العرض يدور حول فكرة الأخذ بالثأر فى الصعيد ومقاومتها بالعلم والمعرفة.





"شهد الصبار" بطولة فلك نور، طارق كامل ، محمد سمير ،أحمد فرغلي ،رانا رجب ،إسراء حامد ،حسام موسى ، غناء حسناء كمال وباسم عبد العزيز ، ديكور وملابس وائل عبدالله ، موسيقى وألحان باسم عبدالعزيز ، استعراضات شريف راضي، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف وأشعار على أبو سالم ،إخراج وليد الولي.