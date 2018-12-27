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افتتاح مسرحية "شهد الصبار" على مسرح السلام اليوم

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:40 ص
افتتاح مسرحية شهد الصبار على مسرح السلام اليوم
مسرحية شهد الصبار
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الفجر الفنى
 
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يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الخميس، العرض المسرحى الجديد " شهد الصبار" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح و ذلك فى تمام السابعة والنصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العينى

ويقول " وليد الولي" مخرج المسرحية إن العرض يدور حول فكرة الأخذ بالثأر فى الصعيد ومقاومتها بالعلم والمعرفة.

"شهد الصبار" بطولة فلك نور، طارق كامل ، محمد سمير ،أحمد فرغلي ،رانا رجب ،إسراء حامد ،حسام موسى ، غناء حسناء كمال وباسم عبد العزيز ، ديكور وملابس وائل عبدالله ، موسيقى وألحان باسم عبدالعزيز ، استعراضات شريف راضي، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف وأشعار على أبو سالم ،إخراج وليد الولي.
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