"الهضبة" يشعل حفل الكريسماس بحضور نجوم الفن

أشعل الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي مساء أمس، الثلاثاء، احتفالا بالكريسماس داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.





وقدم الهضبة في الحفل باقة من أشهر أغانيه أبرزها "ده لو اتساب"، "يتعلموا"، "وياه"، "إنت مغرور"، "أجمل عيون"، "معاك قلبي"، "هدد"، "الله على جماله" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور.





وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والمشاهير منهم السيناريست تامر حبيب، الفنان أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، المنتج هاني محروس، ومصمم الأزياء هاني البحيري.



