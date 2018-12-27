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راغب علامة يتألق بحفل الكريسماس في القاهرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:25 ص
راغب علامة يتألق بحفل الكريسماس في القاهرة
راغب علامة
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الفجر الفنى
 
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أحيا المطرب اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا ضخما، مساء أمس، الثلاثاء، احتفالا بالكريسماس داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والمشاهير من بينهم الفنان مصطفي شعبان، والمنتج ياسر سليم، والمنتج محمود الغمراوي، والفنان كريم التونسى، والفنانة منى ممدوح.

وأشعل راغب علامة أجواء الحفل بالعديد من الأغاني، وسط تفاعل الحضور.

وقدم "علامة" عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية الشهيرة بالإضافة إلى أحدث أغانيه "اللي باعنا خسر دلعنا"،و"وردلي كلماتي".
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