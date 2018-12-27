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مروى تهدي جمهورها "ريمكس كريمس بالكزبرة" بمناسبة "الكريسماس" (فيديو)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:30 ص
مروى تهدي جمهورها ريمكس كريمس بالكزبرة بمناسبة الكريسماس (فيديو)
مروى
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الفجر الفنى
 
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طرحت المطربة اللبنانية مروى أغنية جديدة بعنوان"ريميكس كريسميس بالكزبرة" احتفالاً بالعام الجديد، وذلك على قناتها الخاصة بـ"يوتيوب".

وروجت مروى للأغنية على حسابها الخاص بالانستجرام، ونشرت صورة بملابس بابا نويل، وعلقت عليها قائلة:"بحب دايمًا أطل على جمهوري بجديد بكل مناسبة بحب اترك بصمة، وخاصة لما بلاقي تفاعل من الجمهور بكون في قمة سعادتي، وهذا العام أقدم لكم أغنية بعنوان ( ريميكس كريسميس بالكزبرة )، شكرا لحبكم وتقديركم ، كل سنة تفضل البسمة مرسومة على وشوشنا" .

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