فيلم "خطيب مراتي" يقدم مفاجأة غير مسبوقة عالميًا فبراير المقبل

قررت شركة "أفلام مصر العربية" المنتجة لفيلم "خطيب مراتي" عرضه تجاريًا في فبراير المقبل.





"خطيب مراتي" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج والمؤلف أحمد عفيفي. ويشهد العرض التجاري له مفاجأة غير مسبوقة في تاريخ السينما في الشرق الأوسط والعالم، إذ يعرض في نسختين في الوقت نفسه؛ أحدهما ناطق بطولة الفنانين أحمد سعد، محمد كريم، ريم البارودي، إيهاب فهمي، الوجه الجديد الفنانة التونسية إيمان العميري، ندا عادل، ليلى حسين، وائل العوني، الفنان الراحل محمد متولي، مي صالح، نيهال عنبر، ومحمد غنيم.





ويشارك في هذه النسخة الناطقة صفوت حسن، وهو من ممثلي الصم، فيما تقدم النسخة الأخرى بلغة الإشارة، وأبطالها من الصم وضعاف السمع، وهم: محمد طارق، مصطفى هاشم، هاجر جمال (مادونا)، سيلفيا سامي، أحمد رجال، دعاء السيد، أحمد جمال، مجدي محمد، فوزية علي، سوزي سويلم، أسامة يوسف. ويشارك في هذه النسخة من الممثلين المحترفين ندا عادل، وحسن حرب.





تُعرض النسختان في قاعتين مختلفتين في الوقت نفسه، في تجربة تحدث للمرة الأولى عالميًا.